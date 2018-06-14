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Посольство Германии и ФФУ открыли футбольный проект

Посольство Германии и ФФУ открыли футбольный проект

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киеве в рамках официального открытия украинско-германского проекта “11×11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов” состоялась товарищеская игра юношеских команд, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Под торжественное музыкальное сопровождение юные футболисты вышли на площадку в форме сборных Украины и Германии. Украинскую команду в символическом матче представляли ребята из г. Владимир-Волынский (Волынская обл.), сборную Германии — игроки из г. Вишневое (Киевская обл.). Победу праздновали украинские юноши — 3:0.

“11×11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов” — это совместный украинско-немецкий проект, который реализовываеться "Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit“(GIZ) “GmbH” (Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) GmbH) по поручению федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии в сотрудничества с Федерацией футбола Украины и Ассоциацией любительского футбола Украины. Этим проектом федеральное правительство Германии имеет целью подчеркнуть важность массового любительского футбола как инструмента регионального развития и основы для развития профессионального спорта.

“Акцией „11×11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов“ федеральное правительство Германии хочет укрепить значение спорта также как инструмента регионального развития. Поэтому в рамках всеукраинского конкурса избираются 11 спортивных объединений, которые особенно посвящают себя развитию футбола среди юношей и девушек. Каждое из этих объединений получит материальную помощь для улучшения условий для тренировок. Кроме того, мы начинаем программу обучения менеджеров этих футбольных клубов и спортивных объединений”, — сказал посол Германии Эрнст Райхель.

Добавим, что благодаря подписанному проекту в течение следующих 10-ти месяцев в рамках всеукраинского конкурса будет отобрано 11 спортивных клубов, которые получат финансовую поддержку для улучшения условий в спортивных помещениях и закупки современного инвентаря.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ФФУ
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