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ООС: боевики совершили 33 обстрелы позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 33 обстрелы позиций украинских военных

КИЕВ. 14 июня. УНН. За прошедшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На Донецком, в районе города Авдеевка, враг предпринял ведение огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Талаковка и Водяное”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что: “Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает”.

“По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов российско-оккупационных войск. В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск”, — добавили в штабе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, военные, штаб, ООС
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