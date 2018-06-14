В Лондоне в годовщину пожара в Grenfell Tower соседние здания подсветили зеленым цветом

КИЕВ. 14 июня. УНН. Двенадцать зданий на западе Лондона, где год назад в пожаре сгорела жилая многоэтажка, что привело к гибели 72 человек, подсветили в ночь на четверг зеленым цветом. Специальная подсветка включена в 00:54 по местному времени (2:54 по Киеву), ровно в ту минуту, когда 14 июня 2017 года на пульт чрезвычайных служб поступил первый звонок с сообщением о возгорании в жилом доме Grenfell Tower. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

В церкви неподалеку от места пожара с самым большим числом жертв для Великобритании со времен Второй мировой, идет панихида по погибшим, передает телеканал. Несколько мероприятий запланированы на четверг, в том числе минута молчания, которая намечена на полдень (14:00 по Киеву). Подсветка будет зажигаться на протяжении последующих четырех ночей.

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в июне прошлого года. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие жители не смогли покинуть его. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации.

Ситуацию также усугубили рекомендациям властей не покидать свои квартиры в случае возгорания. Такие советы основываются на том, что при наличии онгеупорных дверей и средств пожаротушения на лестничных площадках, пожарные успевают приехать на место вызова и потушить возгорание до того, как оно распространится. Однако в случае с Grenfell Tower комбинация факторов — неработающие противопожарные разбрызгиватели, распространение огня по внешней облицовке здания сразу с четырех сторон, позднее время, когда дом был полон людей, привела к трагическому исходу.