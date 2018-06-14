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"Шахтер" может пополниться форвардом "Динамо" Мбокани - СМИ

"Шахтер" может пополниться форвардом "Динамо" Мбокани - СМИ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Издание Foot.cd обнародовало возможные варианты продолжения конголезского форварда киевского “Динамо” Мбокани, передает УНН.

По сообщению источника, на Мбокани претендуют несколько клубов, среди которых значится главный конкурент “бело-синих” — донецкий “Шахтер”.

Другими клубами в которых возможно появление Мбокани в сезоне 2018/19 значатся: турецкий “Трабзонспор”, бельгийский “Брюгге”, “Антверпен” и “Андерлехт”.

Уроженец Конго сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента, ведь его соглашение с “Динамо” закончится 30 июня.

Добавим также, 32-летний нападающий сыграл 31 матч в сезоне 2017-18 годов, забив 12 мячей + 2 результативные пасы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Шахтер, Динамо
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