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Четверг, 14 июня 2018, 08:25 • Юлия Шрамко • 2580
Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
КИЕВ. 14 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром упали в цене до 76,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:22, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.
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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,65 доллара за баррель, прибавив 0,02%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН