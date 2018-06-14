Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

КИЕВ. 14 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром упали в цене до 76,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:22, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.

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При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,65 доллара за баррель, прибавив 0,02%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.