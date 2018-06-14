Украинские бойцы на Донбассе взяли в полукольцо вражеский опорник

КИЕВ. 14 июня. УНН. Подразделение одной из украинских механизированных бригад совсем недавно занял новую позицию на участке обороны Марьинка - Славное на Донбассе. Об этом пишет издание Минобороны "Народная армия", передает УНН.

Как отмечается, сделав это, украинские бойцы существенно улучшили свое тактическое расположение.

"Они оборудовали свою новую линию обороны на господствующих высотах, получив возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь", - пишет издание.

Указано, что подготовку к обустройству новых позиций личный состав подразделения осуществлял почти в течение всего срока ротации, то есть около шести месяцев. Начали работы еще осенью.

"Преимущества этой позиции особенно осознаешь, когда в бинокль наблюдаешь за передним краем противника. Все видно как на ладони. Три укрепленные огневые точки находятся практически на одной линии на расстоянии 25-30 метров друг от друга", - отмечает издание.

Отмечается, что "россиские оккупанты, похоже, не ожидали, что теперь их укрепленный опорник, состоящий из трех огневых точек и около 100 метров траншей полного профиля, оказался в плотном полукольце".

Напомним, силы ООС взяли в плен трех боевиков на Донбассе.