Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9330
Версия для печати

Президент уволил Жебривского с должности главы Донецкой ОГА

Президент уволил Жебривского с должности главы Донецкой ОГА

Павел Жебривский

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации, предварительно наградив его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №164/2018 от 13 июня.

Кроме того, своим указом №163/2018 от 13 июня Президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, 13 июня Кабмин одобрил отставку Жебривского.

Ранее Жебривский сообщил, что попросил у Президента об отставке как председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации после трех лет на этой должности.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, Донецк и Донецкая область, Павел Жебривский, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.