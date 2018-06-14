Президент уволил Жебривского с должности главы Донецкой ОГА

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации, предварительно наградив его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №164/2018 от 13 июня.

Кроме того, своим указом №163/2018 от 13 июня Президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, 13 июня Кабмин одобрил отставку Жебривского.

Ранее Жебривский сообщил, что попросил у Президента об отставке как председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации после трех лет на этой должности.