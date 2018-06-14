Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8490
Версия для печати

Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно испытаний вооружений

Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно испытаний вооружений

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружений и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в июне на Черном и Азовском море на время стрельб ВСУ было приостановлено движение судов.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, СНБО, вооружение, испытания, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.