Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно испытаний вооружений

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружений и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в июне на Черном и Азовском море на время стрельб ВСУ было приостановлено движение судов.