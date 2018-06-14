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"Северный поток-2" убьет конкуренцию на газовом рынке Европы - "Нафтогаз"

"Северный поток-2" убьет конкуренцию на газовом рынке Европы - "Нафтогаз"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Реализация “Северного потока-2” приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке. Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза” в Facebook, передает УНН.

“Реализация проекта Северный поток-2 нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям и постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа Газпрома”, — отметили в “Нафтогазе”.

Коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко также обратил внимание на непоследовательную позицию немцев по применению европейских законов для строительства выгодных проектов.

“Мы слышали от немцев аргументы вроде: „Послушайте, россияне просто хотят продавать газ Европе и вам по европейским правилам. Да, вы зависите от российского газа и хотите льготную цену“. Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам, разве что это было российское понимание этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало”, — сказал он.

Ю.Витренко также заявил, что сейчас становится популярной политика умиротворения агрессора, и Европа не очень настаивает на соблюдение ее собственных правил “Газпромом”.

“Если бы эти правила выполнялись, мы не имели бы сейчас проблем с Северным потоком-2”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Украина готовится к нулевому транзиту после строительства “Северного потока-2”.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, Северный поток-2
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