США могут уже сегодня объявить о приостановке учений с Южной Кореей - СМИ

КИЕВ. 14 июня. УНН. США уже сегодня могут официально объявить о приостановке учений с Южной Кореей, о возможности чего президент США Дональд Трамп объявил после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, передает УНН.

"Ожидается, что администрация Трампа объявит о формальном приостановлении планирования крупных августовских военных учений на Корейском полуострове в четверг", - пишет издание, ссылаясь на слова нескольких должностных лиц в американской администрации.

Указано, что на этой неделе ожидается подробное руководство Пентагона по выполнению решения Трампа приостановить так называемые "военные игры" с Южной Кореей.

Источник сообщил, что приостановка совместных учений была одним из "многих инструментов в ящике с инструментами", которые президент США взял с собой на саммит с Ким Чен Ыном, но окончательное решение о том, на какие уступки он пойдет, не принималось до тех пор, пока он не встретился с лидером КНДР.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился.