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Нидерланды сожалеют из-за марки к ЧМ-2018 в России со збитым MH17

Нидерланды сожалеют из-за марки к ЧМ-2018 в России со збитым MH17

КИЕВ. 14 июня. УНН. Почта Нидерландов сожалеет о выпуске марки, которая связывает чемпионат мира по футболу в России с катастрофой самолета рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает нидерландское издание NOS, передает УНН.

В заявлении почты Нидерландов указано, что они сожалеют, что компания создала и выпустила марку с изображением, "которое может быть оскорбительным для некоторых". "За содержание всегда отвечаем человек, который разрабатывает и заказывает марку", - заявили в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, предусматривают, что ему не разрешено использовать визуальные материалы, которые могут быть восприняты как оскорбительные или имеют политическое содержание. Пока неясно, принимаются ли какие-либо меры против этого клиента, пишет издание.

Почта Нидерландов исследует, можно ли предотвратить злоупотребления в будущем.

На марке, из-за которой извинилась компания, человек футбольным мячом "стреляет" в самолет в воздухе. Ниже подпись - "FIFA Worldcup Russia 2018". Это изображение создал украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми плакатов о чемпионате мира в России.

Все желающие в Нидерландах могут заказать индивидуальную марку на почте. Компания подтвердила, что кто-то заказал письмо с десятком таких марок.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пять стран договорились об уголовном преследовании виновных в катастрофе MH17.

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: футбол, Россия, Украина, MH17, марка, Нидерланды, ЧМ-2018
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