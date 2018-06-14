HRW обратилась к ГПУ по поводу политического экстремизма в Украине

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинская власть должна осудить агрессию радикальных групп и провести эффективные расследования совершенных ими нападений. Соответствующее открытое обращение к Генеральному прокурору и Министру внутренних дел 14 июня опубликовали на сайте Human Rights Watch (HRW) правозащитники Freedom House, Amnesty international и Front line defenders, передает УНН.

“С начала 2018 года члены таких радикальных групп как С14, ”Правый сектор“, ”Традиция и порядок“, ”Карпатская Сечь“ и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах Украины. Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного расследования и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие публично заявляют об ответственности за нападения в соцсетях в некоторых случаях”, - говорится в письме этих четырех организаций.

Кроме того, правозащитники выражают обеспокоенность по поводу того, что члены этих и других радикальных групп привлекаются к “полицейской” деятельности, в частности, патрулированию улиц.

В последние месяцы фиксируется много инцидентов, связанных с насилием в отношении жителей стихийных цыганских поселений. 21 апреля состоялся разгон лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. Столичные правоохранители сообщили 25 апреля после публикации видео разгона, что открыли два уголовных производства за разгон цыганского лагеря — по статьям “нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии” и “хулиганство”.

Другой пример агрессии праворадикалов — нападение на митинг за права женщин 8 марта в Ужгороде: участников облили краской, отчего одной из них, Виталине Коваль, причинили химические ожоги глаз. По результатам инцидента задержали шесть человек, среди которых четыре женщины, но потом их сразу отпустили. Зато позже участники акции, а также некоторые другие активисты заявляли об угрозах, были также случаи уличных нападений. Лидер праворадикальной организации “Карпатская сечь” Тарас Деяк заявил, что на акции были не участники, а “сторонники” их организации.

В 2017 году правозащитный ЛГБТ-центр “Наш мир” зафиксировал 226 случаев нарушения прав в отношении представителей ЛГБТ. Правозащитники обращают внимание на то, что часто не удается добиться, чтобы дело квалифицировали как преступление на почве ненависти.

Напомним, 17 июня в Киеве состоится парад ЛГБТ-сообществ.