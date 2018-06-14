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На трассе Киев-Чоп столкнулись два микроавтобуса: есть погибший, десять раненых

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 июня. УНН. В ночь на четверг на автодороге Киев - Чоп в пределах Львовской области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Iveco. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Так, спасатели получили сообщение о ДТП вблизи села Дубье Бродовского района сегодня в 3:41.

"В момент столкновения в автомобиле Mercedes Sprinter находились 9 человек, а в Iveco - двое. В результате ДТП пассажира Iveco зажало конструкциями автомобиля и грузом, который перевозился, он погиб на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Указано, что водителя автомобиля Iveco спасатели освободили из деформированной машины.

"В целом на месте аварии один человек погиб и еще десять травмированы. В Бродовскую центральную районную больницу госпитализировали 9 человек с травмами средней степени тяжести. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в Полтавской области нардеп попал в ДТП, есть пострадавший.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область
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