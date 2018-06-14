В результате обстрела Водяного ранен пенсионер

КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате обстрела боевиками поселка Водяное получил легкое ранение местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Вчера вечером в полицию обратился 71-летний местный житель, который рассказал, что в результате последнего обстрела его дом был посеченный обломками (крыша и стены). На момент обстрела мужчина находился в доме. Он получил осколочное ранение спины, но от помощи специалистов отказался", - говорится в сообщении.

На место происшествия работали сотрудники Волновахского отдела полиции. Факт обстрела квалифицирован как теракт.

Напомним, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.