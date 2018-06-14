КИЕВ. 14 июня. УНН. Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает УНН со ссылкой на сайт meduza.io.

"Умер Станислав Говорухин", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня в СМИ появилась информация о госпитализации режиссера в ЦКБ города Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006), известный режиссер, снимал фильмы с участием культового в бывшем СССР барда и артиста Владимира Высоцкого (1938-1980). Наиболее знаменитые картины Говорухина — “Место встречи изменить нельзя” (1979), “Вертикаль” (1967), “Ворошиловский стрелок” (1999).

Как сообщал УНН, 7 июня умер известный авиаконструктор, разработчик самолетов "Руслан" и "Мрия" Виктор Толмачев.

Напомним, поздним вечером 6 июня стало известно о смерти одесского режиссера Киры Муратовой.