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Умер Станислав Говорухин

Умер Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

КИЕВ. 14 июня. УНН. Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает УНН со ссылкой на сайт  meduza.io.

"Умер Станислав Говорухин", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня в СМИ появилась информация о госпитализации режиссера в ЦКБ города Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006), известный режиссер, снимал фильмы с участием культового в бывшем СССР барда и артиста Владимира Высоцкого (1938-1980). Наиболее знаменитые картины Говорухина — “Место встречи изменить нельзя” (1979), “Вертикаль” (1967), “Ворошиловский стрелок” (1999).

Как сообщал УНН, 7 июня умер известный авиаконструктор, разработчик самолетов "Руслан" и "Мрия" Виктор Толмачев.

Напомним, поздним вечером 6 июня стало известно о смерти одесского режиссера Киры Муратовой.

Источник: УНН
Теги: СССР, смерть, режиссеры
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