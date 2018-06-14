Британское правительство преодолело в парламенте важное препятствие Brexit

КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров Великобритании консерватора Терезы Мэй накануне вечером получил в британском парламенте поддержку своей позиции по выходу из Евросоюза. Об этом УНН сообщает со псиланням на Deutsche Welle.

Как отмечается, говорится об отказе от поправки в законодательство по Brexit, которая требовала от правительства договориться еще и о сохранении доступа королевства в таможенный союз ЕС. После обещания Мэй найти компромисс по "таможенным соглашениям" в палате общин 325 голосов отдали "за", тогда как 298 - "против".

Отвергнутая поправка, как отмечается, оставляла шанс сторонникам сохранения участия Великобритании в ЕС блокировать действия правительства по Brexit. Отдельные проевропейские депутаты-консерваторы заявляют, что таможенный союз и общий рынок с ЕС - единственный способ сохранить экономически выгодные связи с объединением. В оппозиционной Лейбористской партии единства по отношению к Brexit также нет.

Британский парламент также проголосовал против сохранения членства в Европейском экономическом пространстве (ЕЭП). В этой зоне в обмен на свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы предоставляется доступ к общему рынку ЕС. ЕЭП включает в себя страны Европейского Союза и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), например Норвегию или Исландию, кроме Швейцарии.

Напомним, в парламенте Великобритании одобрили план Brexit.