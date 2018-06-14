Российский суд подтвердил законность блокировки Telegram

КИЕВ. 14 июня. УНН. Московский городской суд в Росии посчитал решение о блокировке мессенджера Telegram законным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление адвоката Павла Чикова в Telegram.

Представители Telegram могут обжаловать это решение в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.



Представительница Роскомнадзора сказала в суде, что они пытались добиться привести архитектуру мессенджера в соответствии с законом.



"Мы считаем, что любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено", – сказала она.



"Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, будто что-то решают. ФСБ продолжает делать всё, что хочет. Telegram продолжает работать", – прокомментировал суд адвокат Павел Чиков.

Как сообщал УНН, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.



Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.