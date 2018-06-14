Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4875
Версия для печати

Российский суд подтвердил законность блокировки Telegram

Российский суд подтвердил законность блокировки Telegram

КИЕВ. 14 июня. УНН. Московский городской суд в Росии посчитал решение о блокировке мессенджера Telegram законным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление адвоката Павла Чикова в Telegram.

Представители Telegram могут обжаловать это решение в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.

Представительница Роскомнадзора сказала в суде, что они пытались добиться привести архитектуру мессенджера в соответствии с законом.

"Мы считаем, что любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено", – сказала она.

"Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, будто что-то решают. ФСБ продолжает делать всё, что хочет. Telegram продолжает работать", – прокомментировал суд адвокат Павел Чиков.

Как сообщал УНН, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram.

Напомним, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Роскомнадзор, социальные сети, блокирование, интернет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.