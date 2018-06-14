Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5955
Версия для печати

Омелян прокомментировал ограничение использования дронов

Омелян прокомментировал ограничение использования дронов

КИЕВ. 14 июня. УНН. Ограничения использования дронов являются временными, кроме того, они связаны с реакцией на угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

“Я считаю, что отрасль беспилотников имеет огромные перспективы для роста. И со стороны государственных органов власти не будет никаких ограничений. Те временные регуляторные вещи, которые появились, на самом деле были не совсем корректно публично освещены. Кроме того, надо понимать, что мы — страна, которая воюет, и мы знаем, что были факты сброса бомб с беспилотников враждебного государства. И нам надо соответственно на это реагировать, в том числе в регуляторном плане. Но никаких ограничений развития коммерческих дронов не будет”, — сказал Омелян.

Как сообщал УНН, Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицам городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Соответствующие ограничения выписаны во Временном порядке использования воздушного пространства Украины.

Источник: УНН
Теги: дроны, Владимир Омелян
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.