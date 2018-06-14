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Верховный Суд выпустил правовой вывод по действию во времени "закона Савченко"

Верховный Суд выпустил правовой вывод по действию во времени "закона Савченко"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Правила зачисления предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных в ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать определяющими “наказуемость” или “иные уголовно-правовые последствия деяния” в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“Объединенной палатой Верховного Суда в постановлении от 6 июня 2018 года по инициативе Генеральной прокуратуры Украины предоставлено правовое заключение по применению нормы ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона Украины от 26.11.2015 № 838-VIII „О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания“ (далее — Закон от 26.11.2015 № 838-VIII)”, - говорится в сообщении.

Как отмечается в заключении ВСУ, правила зачисления предварительного заключения в срок лишения свободы или иных видов наказания, предусмотренных в ч. 1 ст. 72 УК Украины (ряд правил, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания по совокупности преступлений и приговоров), нельзя считать определяющими “наказуемость” или “иные уголовно-правовые последствия деяния” в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины (преступность и наказуемость).

С учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона от 26.11.2015 № 838-VIII не применяется после вступления 21 июня 2017 года в силу новой редакции этой нормы. Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого Закона.

Согласно ч. 5 ст. 13 Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” выводы о применении норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

26 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за “закон Савченко” — законопроект “О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания”, согласно которому один день пребывания в СИЗО зачислялся за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора.

Соавтором законопроекта была народный депутат Надежда Савченко, которая на тот момент находилась под арестом в России. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 23 декабря 2015 года.

21 сентября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что “закон Савченко” “представляет большие угрозы относительно напряжения криминогенной ситуации” в стране.

18 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект № 5534, которым отменила норму, предусмотренную “законом Савченко”. Сама нардеп на заседании присутствующей ни была. Позже она призвала Порошенко ветировать принятый Радой закон. 17 июня 2017 года президент Украины подписал закон № 2046-VIII “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила исчисления срока наказаний и зачет срока предварительного заключения”, которым отменяют нормы “закона Савченко”. 21 июня того же года закон вступил в силу.

Источник: УНН
Теги: Надежда Савченко, Верховный суд, закон Савченко
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