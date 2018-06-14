ГБР начнет свою работу в сентябре этого года - Труба

КИИВ.14 июня. УНН. В сентябре 2018 года начнет свою работу Государственное бюро расследований. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"В сентябре этого года мы заработаем. Конечно мы будем расследовать все уголовные производства, предусмотренных УПК, однако есть направления, которые определены нами как приоритетные", - заявил Р.Труба.



Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований будет расследовать уголовные производства в отношении должностных лиц и в сфере военных преступлений. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель ГБР Роман Труба.



Раныше, в ГБР прокомментировали блестящий результат вступительного испытания.