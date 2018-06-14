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Жебривский объяснил причины своей отставки

Жебривский объяснил причины своей отставки

Павел Жебривский

КИЕВ. 14 июня. УНН. Бывший председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский объяснил причины своей отставки. По его словам, это симбиоз подводных и надводных течений. Об этом Павел Жебривский заявил на пресс-конференции, передает УНН.

"Это было мое личное решение. Оно согласовано с Президентом. Это симбиоз подводных и надводных течений", - сообщил Жебривский.

Также Жебривский сообщил, что сегодня вечером, в 20:30, в него должна состояться встреча с Президентом Украины Петром Порошенко, где ему будет предложена новая должность. Какая именно должность, бывший глава Донетчины не уточнил.

Кроме того, Жебривский предложил Порошенко две кандидатуры на пост следующего главы Донецкой ОГА, их фамилии он также не уточнил.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко освободил Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации, предварительно отметив его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, 13 июня Кабмин одобрил отставку Жебривского.

Ранее Жебривский сообщил, что попросил у Президента об отставке как главы Донецкой областной военно-гражданской администрации после трех лет на этой должности.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, отставка, Павел Жебривский
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