Сурков продолжит курировать в Кремле ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 14 июня. УНН. Помощник президента России Владислав Сурков, переназначенный на эту должность в среду, продолжит курировать в Кремле урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, сохранил должность помощника президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин определится с кадровым составом руководства администрации президента и его помощник Владислав Сурков может уйти в в отставку. Претендентом на его должность называли полпреда в Приволжском федеральном округе РФ Михаила Бабича.

Как сообщал УНН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер недавно заявил, что ожидает активизации работы с РФ после переизбрания президентом Владимира Путина, вспомнив, что с января у него не было встреч с российским коллегой Владиславом Сурковым, с которым обсуждается урегулирования ситуации на Донбассе.