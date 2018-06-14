Украина открывает центры оформления виз в 8 городах РФ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерством иностранных дел реализован комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - в период с 15 июня до 01 августа 2018 года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину. В частности, в России будет открыто до 8 таких учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Департамента консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

География расположения 55 визовых центров: м.Алжир (Алжир), м.Луанда (Ангола), м.Дакка (Бангладеш), м.Ханой, м.Хошимин (Вьетнам), м.Аккра (Гана), г. Каир (Египет), м.Хараре (Зимбабве), м.Бенґалуру, м.Дели, м.Калькутта, г.Мумбаи, м.Ченнай (Индия) м.Джакарта (Индонезия) м.Багдад, м.Ербиль (Ирак ), м.Тегеран (Иран), Амман (Иордания), м.Яунде (Камерун), г.Найроби (Кения), г.Пекин, г.Гуанчжоу, Шанхай (Китай) г.Эль-Кувейт (Кувейт), м.Киншаса (Конго), г.Абиджан (Кот-д'Ивуар), Бейрут (Ливан), г.Куала-Лумпур (Малайзия), м.Рабат (Марокко), м.Абуджа ( Нигерия), г.Абу-Даби, г.Дубай (О Е), м.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан), м.Кейптаун, м.Претория (Южная Африка), г. Екатеринбург, г. Казань, г.Калининград, Москва, г.Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), г.Эр-Рияд, м.Джедда (Саудовская Аравия), м.Дакар (Сенегал), м.Тунис (Тунис), г. .Анкара, г. Стамбул, г. Измир (Турция), м.Кампала (Уганда), г.Манила (Филиппины), м.Коломбо (Шри-Ланка).



Напомним, в Эфиопии 16 июля заработает визовый центр Украины.



Как сообщал УНН, Украина до сих пор не назначила послов в 16 странах мира.