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Порошенко дал задание до конца года открыть 500 новых сельских амбулаторий

Порошенко дал задание до конца года открыть 500 новых сельских амбулаторий

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу, чтобы до конца года в Украине было открыто около 500 новых сельских амбулаторий. Об этом он заявил сегодня на торжествах в Киеве по случаю Дня медицинского работника и Дня донора, передает корреспондент УНН.

“Подчеркиваю и ставлю абсолютно четкую задачу, что к концу года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах, чтобы сделать сельскую медицину доступной, качественной, технологически обеспеченной. Для этого необходимы три вещи: адекватные условия труда и жилье для медицинского работника, доступ к широкополосному Интернету”, — сказал Порошенко.

Он также отметил, что реформированная сельская медицина должна стать качественной, доступной для людей и привлекательной для медицинских специалистов.

“Хочу вас проинформировать, что уже наработано нормативно-правовую базу для четкой имплементации всего закона (о реформировании медицины — ред.), который был принят Верховной Радой и подписан мной. Разработаны проекты строительства амбулаторий. Подчеркиваю, что в амбулатории предусмотрено жилье в значительном количестве, чтобы обеспечить привлекательность работы в селе высококлассных специалистов со средним и высшим медицинским образованием”, — отметил Президент.

Как сообщал УНН, ранее Порошенко заявлял, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко
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