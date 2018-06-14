Порошенко дал задание до конца года открыть 500 новых сельских амбулаторий

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу, чтобы до конца года в Украине было открыто около 500 новых сельских амбулаторий. Об этом он заявил сегодня на торжествах в Киеве по случаю Дня медицинского работника и Дня донора, передает корреспондент УНН.

“Подчеркиваю и ставлю абсолютно четкую задачу, что к концу года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах, чтобы сделать сельскую медицину доступной, качественной, технологически обеспеченной. Для этого необходимы три вещи: адекватные условия труда и жилье для медицинского работника, доступ к широкополосному Интернету”, — сказал Порошенко.

Он также отметил, что реформированная сельская медицина должна стать качественной, доступной для людей и привлекательной для медицинских специалистов.

“Хочу вас проинформировать, что уже наработано нормативно-правовую базу для четкой имплементации всего закона (о реформировании медицины — ред.), который был принят Верховной Радой и подписан мной. Разработаны проекты строительства амбулаторий. Подчеркиваю, что в амбулатории предусмотрено жилье в значительном количестве, чтобы обеспечить привлекательность работы в селе высококлассных специалистов со средним и высшим медицинским образованием”, — отметил Президент.

Как сообщал УНН, ранее Порошенко заявлял, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.