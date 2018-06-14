Пьяный боевик кинул молоток в представителей ОБСЕ в Донецке

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пьяный боевик кинул молоток в представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об говорится в сообщении СММ, передает УНН.

“Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка, мужчина в одежде военного типа, находившийся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля Миссии. Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, покинул место происшествия”, — говорится в сообщении.

В тоже время член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в мае 43 жертвы среди гражданского населения в Донбассе.