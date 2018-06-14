Россия готовит ответные меры на новые санкции США

КИЕВ. 14 июня. УНН. Россия ответит на санкции США против российских физических лиц, причем может меры и не анонсировать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, передает УНН.

"Что касается ответных мер на подведение наших физических и юридических лиц под санкции США, то они, конечно, будут. Не хочу заранее вдаваться в подробности того, какими эти меры могут быть. У нас был целый ряд случаев в прошлом, когда ответные меры предпринимались, но не анонсировались. Это тоже хороший способ иной раз поставить американских коллег перед фактом, когда им придет в голову приехать с той или иной миссией или в частном порядке в Россию", - подчеркнул он.

Также он отметил, что новостей по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

Как сообщал УНН, 11 июня госказначейство США расширило антироссийские санкции, связанные с кибер-деятельностью, согласно закону 2017 года. К санкционному списку добавили 5 предприятий и 3-х человек.