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Россия готовит ответные меры на новые санкции США

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

КИЕВ. 14 июня. УНН. Россия ответит на санкции США против российских физических лиц, причем может меры и не анонсировать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, передает УНН.

"Что касается ответных мер на подведение наших физических и юридических лиц под санкции США, то они, конечно, будут. Не хочу заранее вдаваться в подробности того, какими эти меры могут быть. У нас был целый ряд случаев в прошлом, когда ответные меры предпринимались, но не анонсировались. Это тоже хороший способ иной раз поставить американских коллег перед фактом, когда им придет в голову приехать с той или иной миссией или в частном порядке в Россию", - подчеркнул он.

Также он отметил, что новостей по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

Как сообщал УНН, 11 июня госказначейство США расширило антироссийские санкции, связанные с кибер-деятельностью, согласно закону 2017 года. К санкционному списку добавили 5 предприятий и 3-х человек.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, санкции
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