Ломаченко удержал лидерство среди лучших боксеров планеты по версии ESPN

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжил удерживать пальму первенства среди лучших боксеров мира независимо от весовой категории по обновленной версии авторитетного портала ESPN, сообщает УНН.

Ломаченко опережает Теренса Кроуфорда, который поднялся на вторую строчку рейтинга и подвинул на третью позицию Геннадия Головкина. В топ-10 также вошли два лучших на данный момент супертяжи - Джошуа и Деонтей Уайлдер (9 и 10 соответственно).

Примечательно, что среди других украинских боксеров в рейтинг попал чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO Александр Усик, который занимает 12-ю позицию за мексиканцем Оскаром Вальдесом.

Как сообщал УНН, Усик вошел в десятку лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.