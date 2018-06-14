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Евродепутаты возмущены выбором Чечни как одной из локаций ЧМ-2018

Евродепутаты возмущены выбором Чечни как одной из локаций ЧМ-2018

КИЕВ. 14 июня. УНН. Депутаты Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что они шокированы и возмущены выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

Отмечается, что под письмом подписались 36 европарламентариев.

"За последнее десятилетие под руководством Рамзана Кадырова Чечня стала местом, где карается даже самое маленькое несогласие, где неуважение к человеческим прав и свободам стало системой, где не только критиков режима, но и правозащитников и журналистов преследуют и убивают", - говорится в письме.

Подчеркнем, что в Чечне во время проведения чемпионата мира будет базироваться сборная Египта, которая живет в Грозном и тренируется на местном стадионе "Ахмат-Арена".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 15 стран и двух частично признанных гособразований, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Как сообщал УНН, возможный бойкот чемпионата мира по футболу, который завтра стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Призывать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Россия, Чечня, ЧМ-2018
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