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Нардепы 1,5 тыс. раз жаловались на работу кнопки для голосования

Нардепы 1,5 тыс. раз жаловались на работу кнопки для голосования

КИЕВ. 14 июня. УНН. За время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты 1471 раз обращались в Аппарат ВР с заявлениями об изменении результатов их голосований. В общем такие обращения оформляли 303 народных депутата. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КИУ сообщает УНН.

Чаще всего по изменению результатов голосований обращался Юрий Солод ("Оппозиционный блок") - 69 обращений. Также 61 раз с этим вопросом обращался Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), 52 раза - Наталья Королевская ("Оппозиционный блок"), 51 - Александр Третьяков (БПП), 40-Андрей Шипко ("Возрождение"), 38 - Оксана Корчинский (СПЧ), 30 - Александр Дубинин (внефракционный), 29 - Артем Витко (СПЧ).

Последний раз народные депутаты обращались с жалобами на работу кнопки для голосования при принятии закона об Антикоррупционном суде. Тогда об ошибках в работе системы заявили Мустафа Найем и Нина Южанина.

Одним из рекордных по количеству жалоб депутатов стал законопроект № 1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте". После голосования закона в целом заявления об изменении результатов голосований подали двадцать народных депутатов.

Как сообщили КИУ в Аппарате ВР по каждому из 1471 обращений специалистами Управления компьютеризированных систем было тщательно проверено работоспособность электронных пультов системы "Рада" на рабочих местах народных депутатов. Никакой технической неисправности, которая могла бы привести к ошибке при голосовании, обнаружено не было.

Напомним, две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году. Это отражено в их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года.

Источник: УНН
Теги: КИУ, голосование, нардеп, Рада
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