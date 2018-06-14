Украинцевна предупредили о повышении уровней воды

КИЕВ. 14 июня. УНН. По данным Укргидрометцентра, 14-16 июня ожидается подъем уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 14-16 июня ожидается подъем уровней воды (в пределах русла) над текущими уровнями, на:

реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - 0,5-1,5 м;

реках бассейнов Прута и Сирет - 0,3-1,0 м;

реках бассейна Западного Буга - 0,2 - 0,7 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах - образование локальных селевых потоков, может иметь опасные последствия.



Как сообщал УНН, 14 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди.