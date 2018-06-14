Еврокомиссия предложила Украине новую финансовую помощь

КИЕВ. 14 июня. УНН. Еврокомиссия предложила Украине финансирование для развития европейской политики соседства. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Европейская Комиссия предлагает 22 миллиарда евро для европейской политики соседства на 2021-2027 годы. Обычно эти деньги разделены на 2/3 на юг и 1/3 на восток. Это означает около 1 млрд в год для Украины, Грузии, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Молдавии", - написал он.

Как сообщал УНН, Европейский парламент в среду поддержал выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро, если все будет хорошо, первый транш Киев получит в сентябре.



Напомним, 29 мая послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.