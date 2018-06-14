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Еврокомиссия предложила Украине новую финансовую помощь

Еврокомиссия предложила Украине новую финансовую помощь

КИЕВ. 14 июня. УНН. Еврокомиссия предложила Украине финансирование для развития европейской политики соседства. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Европейская Комиссия предлагает 22 миллиарда евро для европейской политики соседства на 2021-2027 годы. Обычно эти деньги разделены на 2/3 на юг и 1/3 на восток. Это означает около 1 млрд в год для Украины, Грузии, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Молдавии", - написал он.

Как сообщал УНН, Европейский парламент в среду поддержал выделение Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро, если все будет хорошо, первый транш Киев получит в сентябре.

Напомним, 29 мая послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, финансирование
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