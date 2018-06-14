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"Газпром" заявил, что добился приостановки решения арбитража по спору с "Нафтогазом"

"Газпром" заявил, что добился приостановки решения арбитража по спору с "Нафтогазом"

КИЕВ. 14 июня. УНН. В "Газпроме" сообщили, что добились остановки решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Об это сказано в сообщении компании, передает УНН.

“13 июня апелляционный суд округа Сева (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО „Газпром“ и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между „Газпромом“ и „Нафтогазом Украины“ в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины”, — сказано в сообщении компании.

В “Газпроме” уточнили, что подали ходатайство 7 июня в связи с обжалованием решения по транзитному контракту и попытками “Нафтогаза” до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

Отмечается, что суд посчитал, что для приостановления этого решения имеются достаточные основания.

“Таким образом, „Нафтогаз“ лишили оснований для ареста активов „Газпрома“ за рубежом”, — подчеркнули в “Газпроме”.

Компания заявила, что использует это для обжалования решений суда в Швейцарии и Нидерландах.

Приказ аппеляционного суда не подлежит обжалованию.

Напомним, 28 мая российский “Газпром” направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полном отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с “Нафтогазом Украины” по транзитному контракту.

Ранее сообщалось, что суд арестовал нидерландские активы “Газпрома” для выплаты “Нафтогазу Украины” 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Нафтогаз, арбитраж
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