"Минирование" бизнес-центра в Киеве: эвакуировали 2 тыс. человек

КИЕВ. 14 июня. УНН. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в результате проверки бизнес-центра в Печерском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"В ходе тщательного обследования бизнес-центра взрывоопасных предметов не обнаружено. На момент проверки помещения проводили эвакуацию около 2000 человек", - говорится в сообщении.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лицо, предоставившее ложную информацию.



Напомним, в столице неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центра на улице Евгения Коновальца. По предварительной информации, мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о возможном заминировании бизнес-центра на ул. Коновальца, 36д. Вероятно, он так решил, потому что якобы услышал разговор двух русских.



