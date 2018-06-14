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ВНО по математике не сдали почти 19% участников

ВНО по математике не сдали почти 19% участников

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по математике, который в 2018 году будет равен 10 тестовым баллам. Соответствующее решение комиссии было принято во время заседания, которое состоялось в Министерстве образования и науки. Сообщает УНН со ссылкой на osvita.ua

Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по математике составляет 19 773 человека, что равно 18,57% от общего количества участников тестирования.

До 15 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по математике, а также принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО, правильно выполнив все задания, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация по математике, равно 52 баллам.

Максимальное количество баллов, которое имел возможность набрать участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по математике, равно 62 тестовым баллам.

Как сообщал УНН, участие во внешнем независимом оценивании по химии приняли 89% от зарегистрированных.

Источник: УНН
Теги: образование, ВНО, результаты
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