Появились результаты ВНО по иностранным языкам

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому, который в 2018 году будет одинаковым для всех языковых тестов, и равен 19 тестовым баллам. Соответствующее решение комиссии было принято во время заседания, состоявшегося в Министерстве образования и науки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на osvita.ua.

Все участники тестирования по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в вузы.



Количество участников ВНО, которые не сдали тест по английскому языку составляет 10 638 человек, что равно 13% от общего количества участников тестирования.



Количество участников ВНО, которые не сдали тест по немецкому языку - 383 человек, что составляет 18% от общего количества участников тестирования.



Количество участников ВНО, которые не сдали тест по французскому языку - 78 человек, что составляет 14% от общего количества участников тестирования.



Количество участников ВНО, которые не сдали тест по испанскому языку - 14 человек, что составляет 10% от общего количества участников тестирования.



До 15 июня будут объявлены результаты полученые участниками внешнего независимого оценивания по иностранным языкам и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста.



Как известно, результаты ВНО по иностранным языкам также могут быть учтены, как государственная итоговая аттестация за школьный курс изучения предметов. Экспертная комиссия утвердит таблицу соответствия тестовых баллов оценкам по шкале 1-12 баллов.



Максимальное количество баллов, которое имел возможность набрать участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по иностранному языку, равен 72 тестовым баллам.

Как сообщал УНН, ВНО по математике не сдали почти 19% участников.

Напомним, ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% человек.