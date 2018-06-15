Последствия АЧС в Германии: фермерам грозит запрет на сбор урожая

КИЕВ. 15 июня. УНН. Немецким фермерам могут запретить собирать урожай из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает межрегиональная экологическая организация "Зеленый фронт", передает УНН.

Соответствующие поправки в закон о защите животных предложило внести правительство Германии.

“Засеянные рапсом и кукурузой поля привлекают большое количество кабанов. Во время уборки посевов животные лишаются естественного укрытия и активно мигрируют на другие территории. Это увеличивает риск распространения вируса, поэтому немецкие власти готовы запретить земледельцам собирать урожай”, — говорится в сообщении.

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В предложенных поправках речь также идёт об ограждении карантинных районов заборами, более активном поиске мёртвых животных, привлечении “третьих лиц” к мониторингу лесных угодий, который проводят охотники.

При этом сообщается, что правительство Германии готово разрешить сезонную охоту на кабанов, но в исключительных случаях.

Поправки в закон уже вызвали дискуссию среди фермеров и экологов. В частности, экологи призывают максимально ограничить отстрел беременных свиноматок. Вместе с этим, аграриев беспокоят убытки, которые они понесут, если не смогут собрать урожай.

Напомним, что АЧС не утихает и в Дании. В связи с этим страна решила оградиться от Германии забором по периметру государственной границы.

В попытках защититься от АЧС, заборы на границе с Украиной намерены построить и поляки. Польское правительство готово потратить на этот проект миллионы долларов, потому как считает, что с украинских территорий в Польщу мигрируют зараженные АЧС дикие кабаны.

Комментируя решение польской власти о строительстве “противоачаэсного” забора, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе.

“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, такое заявление Министерства сельского хозяйства Польши — это просто „вердикт“, вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — отметил он.