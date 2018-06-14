В Польше заявили, что в Грушовичах никого не останется воинов УПА

КИЕВ. 14 июня. УНН. Исследования польского Института национальной памяти Польши не подтвердили, что под разрушенным в прошлом году памятником УПА в Грушовичах были общие или отдельные могилы воинов УПА. Таков главный вывод работ в этом месте, результаты которых были представлены сегодня в Варшаве, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Мы, опираясь на результаты исследований, проведенных 24-25 мая 2018 года в Грушовичах, не нашли никаких научных оснований для того, чтобы утверждать, что в месте, где были проведены работы, находились массовые или отдельные могилы членов УПА", - сообщил заместитель председателя ИНП Кшиштоф Швагжик.

По его словам, "домогательства украинской стороны того, чтобы в этом месте восстановить памятник, нет никаких оснований".

"В Польше право относительно могилы имеет каждый, и каждый из членов УПА также,.. и другие имеют свои могилы и иметь их. Однако, чем-то другим является право на похороны и на могилу, а чем-то другим является возвидение памятника в честь УПА. На это в Польше нет согласия", - заявил Швагжик.

Он добавил также, что ИНП Польши приглашает украинскую сторону к участию в исследованиях и проявляет добрую волю к сотрудничеству.

Швагжик, который руководит Бюро поиска и идентификации ИНП, также напомнил, что Институт в понедельник направил украинской стороне отчет по исследованиям на кладбище в Грушовичах, который попал в 5 соответствующих украинских учреждений. В нем два документа: отчет по археологическим работам в отношении найденных человеческих останков и предметов, которые лежат у них и медико-правовые заключения по изучению этого места и останков.

Напомним, Институт национальной памяти Польши в конце мая провели археологические работы в Грушовичах. На месте памятника УПА в польских Грушовичах нашли захоронения. Украинская сторона заявила, что находка в польских Грушовичах не исключила захоронения воинов УПА.