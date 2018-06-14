АМКУ просят проверить возможный сговор на рынке подсолнечного масла

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей обратилась к Антимонопольному комитету Украины относительно возможного картельного сговора на рынке подсолнечного масла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации Алексей Дорошенко, передает УНН.

“Обратил внимание представителей Комитета на рынок подсолнечного масла, события на котором сейчас идут в разрезе мировых тенденций. В этом году ожидается рекордное производство подсолнечного масла, и цены на мировом рынке идут вниз уже 1,5 месяца. В Украине — наоборот. Цены медленно, но уверенно идут вверх”, — отметил Дорошенко.

На сегодня рыночная сила сконцентрирована у крупных производителей продуктов питания. Это дает им возможность осуществлять антиконкурентные действия и влиять на ценообразование, считает Дорошенко.

“С заметным повышением покупательной способности населения, что произойдет за 2-3 года, торговые сети вновь начнут возвращать себе возможность устанавливать правила на рынке. Поэтому следует вернуться к рассмотрению Кодекса Этики, который уже несколько лет пылится. Он должен ограничить возможности единолично устанавливать рыночные правила как со стороны крупнейших производителей, так и со стороны торговых сетей”, — добавил эксперт.

Напомним, крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине “Кернел” принадлежит Андрею Веревскому и Виталию Хомутыннику — народному депутату от партии “Відродження”, члену налогового комитета ВР. На сегодня “Кернел” фигурирует в ряде уголовных дел, в частности по фактам махинаций с НДС и уклонения от уплаты налогов.

Однако, при этом остается лидером в сфере АПК по объему бюджетного возмещения экспортного НДС. В прошлом году “Кернел” получил из бюджета около 8 млрд грн, в этом — уже более 2,5 млрд грн.