ВРП уволила восемь судей

КИЕВ. 14 июня. УНН. Высший совет правосудия освободил семерых судей в связи с подачей ими заявлений об отставке и одного судью по собственному желанию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВРУ.

По информации пресс-службы Совета, в частности, уволены в отставку:

Лашина Владислава Вячеславовича - с должности судьи Одесского апелляционного хозяйственного суда;

Санина Владимира Николаевича - с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Сороку Елену Павловну - с должности судьи Червонозаводского районного суда города Харькова;

Волошина Игоря Андреевича - с должности судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;

Пепеляшкова Степана Михайловича - с должности судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области;

Лакомську Жанну Ивановну - с должности судьи Лычаковского районного суда города Львова;

Каралюса Владимира Марияновича - с должности судьи Львовского апелляционного административного суда.

Также Высший совет правосудия принял освободить Горошко Анатолия Николаевича с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области по собственному желанию.



В то же время Высший совет правосудия постановил оставить без рассмотрения заявление Попек Александра Владимировича об освобождении от должности судьи Тельмановского районного суда Донецкой области по собственному желанию.



Как сообщал УНН, Высший совет правосудия внесет Президенту Украины Петру Порошенко представление о назначении на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Викторию Мацедонскую.