САП попросила смягчить меру пресечения подчиненному Труханова

КИЕВ. 14 июня. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство директору Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета в рамках уголовного производства по завладению средствами городского бюджета при приобретении по завышенной цене помещений завода "Краян". Суд удовлетворил ходатайство. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению, суд частично удовлетворил ходатайство - сменил домашний арест на личное обязательство директору Департамента коммунальной собственности Одесской мэрии.

Также подозреваемый должен выполнять определенные обязанности, а именно: сдать загранпаспорта, не отлучаться из Одессы без разрешения, прибывать по первому вызову к детективу, прокурору или в суд, а также сообщать об изменении места жительства.

Кроме того, чиновнику запрещено общаться со свидетелями и предприятиями, которые фигурируют в деле.

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и служащих горсовета, которых подозревают в завладении средствами городского бюджета.

Во время следствия установлено, что цена зданий, указанная в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Девелопмент Элит" как продавцом, методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн грн был завизирован "с замечаниями".

Как отмечается, это здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о покупке за 185 млн грн было приобретено другой фирмой только за 4 млн грн и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит".