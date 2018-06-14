Порошенко: более 90% раненых военных возвращаются на службу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Благодаря профессионализму и усилиям украинских медиков более 90% раненых на Донбассе военнослужащих после выздоровления возвращаются к исполнению своих обязанностей. Об этом заявил сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киеве по случаю Дня медицинского работника и Дня донора, передает корреспондент УНН.

"Хочу поблагодарить военных и граждански медиков - сейчас 93% раненых воинов возвращаются в строй. Это действительно один из лучших показателей. Как утверждают эксперты, среди стран, которые принимали участие в боевых действиях", - сказал Порошенко.



Как сообщал УНН, в течение минувших суток в зоне проведения боевых действий на Донбассе четверо украинских военных получили ранения.



По информации разведки, в результате ведения активной обороны в течение суток уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.