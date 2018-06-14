После завершения отопительного сезона украинцы готовы к крупным покупкам

КИЕВ. 14 июня. УНН. После окончания отопительного сезона у украинцев появились деньги на крупные покупки. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.

"В мае индекс потребительских настроений сохраняет положительную тенденцию, которая началась в апреле. Наиболее существенн в мае по сравнению с апрелем вырос индекс целесообразности делать крупные покупки. Самую положительную динамику этот индекс показал в таких группах: доход ниже среднего, в городах с более 100 тысяч населения и в группе старшего возраста. Этот результат может быть связан с окончанием отопительного сезона и высвобождением средств в этих группах", - отметили в GfK Ukraine.

В частности, по данным GfK, в мае 2018 года индекс потребительских настроений составил 62,9, что на 1,5 п. больше, чем в апреле.

Индекс текущего положения повысился на 1,4 п. и составил 60,3. Составляющие этого индекса изменились так:

индекс текущего личного материального положения составил 50,9, что на 0,8 п. ниже показателя апреля;

индекс целесообразности крупных покупок вырос на 3,7 п. и установился на отметке 69,8.

Индекс экономических ожиданий в мае поднялся на 1,6 п. - до отметки 64,6. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 1,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и достиг отметки 61,2;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 0,5 п. и составил 62,5;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составил в мае 70,1, что на 2,7 п. больше показателя апреля.

Ожидания украинцев по безработице в мае улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 5,3 п. и составил 125,5.

Несколько вырос индекс инфляционных ожиданий - на 1,9 п., составив 190,4.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев незначительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий опустился на 1,9 пункта ─ до значения 149,5.

Справка УНН.

Максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего состояния достигают отметки в 200 пунктов. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Максимальные показатели индекса ожидаемой динамики безработицы, индекса инфляционных ожиданий и индекса девальвационных ожиданий также достигают отметки в 200 пунктов. Значение индекса равно 200, если все граждане предусматривают рост безработицы (инфляции, девальвации).

Напомним, в начале 2018 года размер прожиточного минимума вырос на 10,1%, размер минимальной зарплаты - на 16,3%, размер минимальной пенсии - на 16,4%.