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Украинцы ко Дню Конституции получили еще семь поездов

Украинцы ко Дню Конституции получили еще семь поездов

КИЕВ. 14 июня. УНН. По случаю Дня Конституции Украины ПАО "Укрзализныця" назначило 7 дополнительных поездов. Кроме того, с 28 июня по 1 июля будет осуществлено более 44 дополнительных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ, передает УНН.

“Для удобных путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины ”Укрзализныця“ уже назначила 7 дополнительных поездов. Также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов. В течение выходных дней, а этом 28 июня — 1 июля будет осуществлено более 44 дополнительных рейсов”, — говорится в сообщении.

Дополнительные поезда назначены по следующим направлениям:

  • Киев — Львов, поезд № 191/192 будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.
  • Киев — Ковель, поезд № 197/198 отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
  • Киев — Хмельницкий, поезд № 177 будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.
  • Николаев — Киев, поезд № 162/161 осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.
  • Киев — Днепр, поезд № 179 отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.
  • Винница — Сумы, поезд № 780/779 будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
  • Львов — Одесса, поезд № 168 осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибудет во Львов в 21:05.

Дополнительные рейсы графиковых поездов:

  • Константиновка — Одесса, поезд № 92 осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля и обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.
  • Харьков — Константиновка, поезд № 787 в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, “Укрзализныця” запустила 23 дополнительных поезда на лето.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, Конституция, поезд
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