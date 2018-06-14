Минэкономразвития создаст Офис развития малого и среднего предпринимательства

КИЕВ. 14 июня. УНН. Минэкономразвития завершает процесс создания Офиса развития малого и среднего предпринимательства. Офис будет работать как консультативно-совещательный орган при Министерстве и координироваться заместителем Министра экономического развития и торговли Украины, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере развития предпринимательства - Максимом Нефедовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Создание Офиса предусмотрено Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года, которую Правительство приняло 24 мая 2017. Ожидается, что Офис развития малого и среднего предпринимательства станет переходным этапом перед принятием решения о создании государственного учреждения по реализации политики развития предпринимательства.

Финансовую поддержку Офиса поддержки МСП предоставлять Европейский Союз через проект по поддержке предпринимательства FORBIZ.

Среди основных задач Офиса МСП:

- анализ существующих потребностей МСП и предоставления соответствующих рекомендаций Правительства по поддержке субъектов МСП;



- организационная и экспертная поддержка во внедрении механизмов кредитных гарантий для субъектов МСП финансовыми

учреждениями, в частности путем реализации пилотного проекта на базе Немецко-украинского фонда;



- создание единого официального информационного ресурса, ориентированного на потребности МСП, с целью обеспечения доступа к полезной, профессиональной информации;



- координация деятельности привлеченных к реализации программ развития МСП органов власти;



- поддержка органов местной власти в образовании центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях в пределах существующих площадок (ЦНАП, центры занятости, агентства регионального развития и т.п.), ориентированных на микро-, малый бизнес и потенциальных предпринимателей;



- организация и проведение тренингов, других учебных мероприятий для специалистов институтов поддержки МСП, в частности центров поддержки предпринимательства, мониторинг и оценка эффективности действующих программ поддержки МСП в Украине;



- координация реализации программ международной технической помощи, направленных на развитие МСП в Украине;



- налаживание сотрудничества заинтересованных сторон, в том числе международных партнеров, в реализации направленных на развитие МСП проектах;



- организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства.

В состав Офиса войдут 10 специалистов. Конкурс продолжается до 22 июня.



Как сообщал УНН, вчера по предложению Минэкономразвития Кабинет Министров Украины создал Совет по вопросам торговли и устойчивого развития.