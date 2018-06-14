Использование "казачьих" подразделений во время ЧМ-2018 недопустимо - Турчинов

КИЕВ. 14 июня. УНН. Использование "казачьих" парамилитарных группировок во время Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ недопустимо. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии агентству Reuters, передает УНН.

По словам секретаря СНБО Украины, использование "казаков" во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым.

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Кроме того, по мнению Турчинова, бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины.

"Со стороны же международного сообщества, согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины", - отметил секретарь СНБО Украины.

По данным СМИ, более 800 членов шести так называемых "казачьих" организаций будут обеспечивать патрулирование улиц, фан-зон и командных баз во время Чемпионата мира по футболу на территории РФ. По меньшей мере 19 идентифицированных журналистами членов этих организаций участвовали в войне на востоке Украины в составе российско-террористических группировок, а также в составе поддерживаемых Кремлем частных военных компаний, воюющих в Сирии на стороне проасадивських войск.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.