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В Киевской области ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

В Киевской области ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Запорожские полицейские провели ряд обысков на территории города Киева и Киевской области, разоблачили распространителей психотропного вещества через Интернет, изъяли психотропное вещество и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению "амфетамина". Об этом повидомяле УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что к незаконному изготовлению, хранению распространения психотропного вещества с помощью всемирной сети Интернет причастны двое ранее неосужденных граждан 1981 рождения.

По ценам наркосбытчиков стоимость только психотропного вещества "амфетамин" составляет более 400 000 гривен.

Изъятое психотропное вещество наркотическое средство и прекурсоры направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного Украине.

Как сообщал УНН, в Каменце-Подольском правоохранители задержали группу местных жителей, которые занимались сбытом наркотических веществ, в частности - амфетамина и марихуаны.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, наркотики, Киевская область
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