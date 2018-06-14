Парубий: Шотландия признала, что Голодомор - это геноцид украинского народа

КИЕВ. 14 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенном Королевстве Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по Голодомору. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВРУ передает УНН.

"В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии - и оппозиции, и коалиции - поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор - это геноцид против украинцев", - отметил он.

Как сообщал УНН, Голодомор признали геноцидом уже девять штатов США.

Напомним, в этом году отмечают 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине (день памяти - 25.11.2018).