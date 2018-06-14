Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 16:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3780
Версия для печати

Парубий: Шотландия признала, что Голодомор - это геноцид украинского народа

Парубий: Шотландия признала, что Голодомор - это геноцид украинского народа

КИЕВ. 14 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенном Королевстве Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по Голодомору. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВРУ передает УНН.

"В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии - и оппозиции, и коалиции - поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор - это геноцид против украинцев", - отметил он.

Как сообщал УНН, Голодомор признали геноцидом уже девять штатов США.

Напомним, в этом году отмечают 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине (день памяти - 25.11.2018).

Источник: УНН
Теги: Украина, голодомор, парламент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.