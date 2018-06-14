Меган Маркл впервые вышла в свет с Елизаветой ІІ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Меган Маркл, герцогиня Сассекская, сопровождает Елизавету II во время официального визита в графство Чешир. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец в Twitter, передает УНН.

Во время визита в графство Чешир Меган Маркл и Елизавета II, в частности, присутствовали на открытии моста Mersey Gateway и посмотрели выступления местных школьников.

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Также они почтили память погибших в результате пожара в многоэтажке Grenfell, которая произошла год назад в этот день.

Кроме того, во время прогулки по городу Честер Меган Маркл и Елизавета II встретились с представителями общины.

Как сообщал УНН, Меган Маркл нарушила королевский кодекс на праздновании дня рождения Елизаветы II.