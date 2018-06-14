В Херсонской области произошел масштабный степной пожар

КИЕВ. 14 июня. УНН. В селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области спасатели ликвидировали пожар на площади 15 га. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передает УНН.

“В 15:44 пожар был локализован, а в 18:15 ликвидирован на площади 15 га. Во время ликвидации пожара был спасен маленький оленёнок”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 13 июня в 12:04 на пункт связи 17-й Государственной пожарно-спасательной части по охране г. Новая Каховка поступило сообщение о пожаре на открытой территории в районе с. Корсунка. Дежурный караул выехал к месту происшествия в составе двух отделений на двух АЦ-40.

Прибыв на место вызова, разведкой было установлено, что горит сухая трава на большой площади. На помощь также были привлечены дополнительные силы и средства: лесное хозяйство — 10 единиц техники и 30 работников, от ГСЧС — 11 единиц техники и 36 человек личного состава и населения Днепрянского поселкового совета.

Вообще на пожаре работало 23 единицы техники и 73 человека. Благодаря совместным усилиям удалось не допустить переброски огня на лесной массив.

Напомним, на протяжении 28-30 мая на Херсонщине выгорело 580 га Алешковского леса. В Гослесагентстве среди причин пожара называют поджог.