Эксперт рассказал о ситуации в ГП "Укрэкоресурсы"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Громкие заявления о ликвидации коррупционного ГП "Укрэкоресурсы" оказались популизмом. Об этом в своем блоге написал экопрактик Кирилл Косоуров, передает УНН.

По словам Косоурова, на самом деле в марте 2015 года экс-министр экономики Украины Абромавичюс ликвидировал постановление правительства, которое обеспечивало систему сбора средств за выпуск на рынок тары и упаковки, которые после использования продукции должны быть направлены на переработку. О ликвидации ГП речи не шло, отметил он. Поэтому по состоянию на июнь 2018 года ГП “Укрэкоресурсы” является действующим, о чем свидетельствуют открытые данные из государственного реестра.

“Предприятие со штатом около 200 сотрудников, оборудованием и недвижимостью на сотни миллионов гривен на самом деле никто не ликвидировал. Было внезапно обрезано финансирования, не утвержден план реорганизации. Министр спешил выполнить заказ определенного бизнеса на ликвидацию законодательного обеспечения финансирования переработки полезных отходов”, — отметил Косоуров.

Несмотря на обещания правительства, с течением трех лет проблема переработки отходов в Украине так и не решена, отметил экопрактик.

“В парламенте пылятся несколько вариантов законопроектов по построению системы финансирования переработки отходов. Разработанная Национальная стратегия обращения с отходами, на подходе Национальный, а за ним и региональные планы обращения с отходами. А отходы, тем временем, продолжают хоронить на устаревших, переполненных и опасных полигонах и свалках.

Между тем импортеры не несут никакой финансовой ответственности за размещение на рынке тары, как следствие — отходов. Кстати, не было замечено снижение цены на товары за счет отмены обязательных платежей за 915 постановлением”, - написал он.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина — не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в частности пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинстве европейских стран помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.